Skandal um royales Familienfoto: "Das ist ein Fehler, den Meghan niemals machen würde…"

Ein Insider behauptet gegenüber Page Six, dass die im Exil lebenden britischen Royals Harry und Meghan "vernichtet worden wären", hätten sie heimlich bearbeitete Fotos von sich und ihrer Familie verbreitet. Der Skandal löst weltweit Empörung aus.

Es wurde berichtet, dass die Prinzessin von Wales "sehr traurig" sei über den weltweiten Aufruhr, den das Bild verursacht hat. Sie soll es dreimal am Computer verändert haben, bevor es am Sonntag veröffentlicht wurde.

Details zur Bildbearbeitung enthüllt

Eine Untersuchung des Originalbildes zeigte, dass es mit einer Canon-Kamera und einem 50-mm-Objektiv aufgenommen wurde. Es wurde dreimal mit Adobe Photoshop bearbeitet – einmal am Freitagabend und zweimal am Samstag. Experten zufolge wurden mehrere Bereiche verändert, von Charlottes Manschette bis hin zum Austausch von Kates Gesicht. Wie jede Mutter bemühte sich Kate, das Foto so gut wie möglich zu machen, und beabsichtigte nie, dass es zu einer großen Kontroverse wird. Bildagenturen zogen das Bild zurück, nachdem Unstimmigkeiten entdeckt wurden – mit der BBC, die den Streit gestern in allen Nachrichten anführte.