Prinzessin Kate verschwunden? Wilde Verschwörungstheorien entfacht

Prinzessin Kate ist seit ihrer geplanten Bauchoperation vor Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetaucht und nun sorgen sich Royal-Fans weltweit. Unter dem Hashtag #WhereIsKate verbreiten sich wilde Verschwörungstheorien.

Seit Wochen machen sich Royal-Fans weltweit Sorgen und fragen sich: Was ist mit Prinzessin Kate (42) passiert? Am 16. Januar musste die Frau von William eine geplante Bauchoperation durchführen lassen und seitdem ist sie nicht mehr in der Öffentlichkeit erschienen.