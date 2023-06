Skandal um Podcast von Herzogin Meghan

Gegen die ehemalige Suits-Darstellerin gibt es schwere Vorwürfe.

Seit einigen Jahren führen Harry und Meghan ein Leben außerhalb der königlichen Familie. Dennoch geraten die Sussexes immer wieder in die Schlagzeilen. 2022 startete Meghan mit "Archetypes" ein wichtiges Projekt auf Spotify. In ihrem Podcast sprach sie gemeinsam mit zahlreichen Prominenten über feministische Themen.

Kein Fan von Harry

Die Trennung wurde zunächst als einvernehmlich bezeichnet. Der Deal zwischen Spotify und den Sussexes war 20 Millionen US-Dollar schwer.

Bill Simmons brachte das Thema in seiner eigenen, nach ihm benannten Podcast-Show erneut zur Sprache. „Die verdammten Abzocker“, wetterte er gegen Harry und Meghan. Er kündigte an, die Geschichte eines Zoom-Gesprächs zu erzählen, das er mit Harry hatte, um ihm bei einer Podcast-Idee zu helfen - „das ist eine meiner besten Geschichten“. Allerdings verriet er zunächst keine Details. Es ist jedoch bekannt, dass Simmons Harry schon seit Monaten kritisch gegenübersteht. Schon zu Beginn des Jahres beschwerte sich der 53-Jährige über den 38-Jährigen:"Ich bin diesen Kerl so leid." Er forderte damals sogar, man solle den Royal "in die Sonne schießen."