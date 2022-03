Skandal auf Bühne: Will Smith verpasst Chris Rock Ohrfeige

Wilde Szenen spielten sich auf der Oscar-Bühne ab: Dieser Ausraster von Will Smith hat für ordentlich Wirbel gesorgt.

Bereits vor seinem Sieg hatte Will Smith für Aufsehen gesorgt, als er während einer Rede von Präsentator Chris Rock auf die Bühne ging, um seinem Kollege eine Ohrfeige zu verpassen, nachdem dieser einen Witz über Smith' Frau gemacht hatte. Der vermutete gescriptete Gag entpuppte sich als Ernst, als Smith von seinem Platz aus "Keep my wife's name out of your fucking mouth" in Richtung von Rock rief.