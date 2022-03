94. Oscars: Alle News im Liveticker

Die Oscars sind zurück in ihrer alten Heimstatt: Pünktlich hat um 2 Uhr MEZ die 94. Verleihung der Oscars im Dolby Theatre von Hollywood gestartet - mit einer Begrüßung durch die Tennisschwestern Williams.

Das Gehörlosendrama "CODA" ist bei der 94. Oscar-Verleihung in Hollywood als bester Film ausgezeichnet worden. Zuvor hatte das Remake des französischen Films "Verstehen Sie die Beliérs?" bereits seine anderen beiden Nominierungen in den Kategorien Bestes adaptiertes Drehbuch und Troy Kotsur als bester Nebendarsteller in Preise ummünzen können.

Acht Preise vorab vergeben

Hollywood. Schütterer als in den Vorjahren zeigte sich auch der Rote Teppich, hatte die Academy als Ausrichter des Megaevents doch die umstrittene Entscheidung getroffen, vor der eigentlich übertragenen Gala acht der 23 Preise vorab zu vergeben, die dann nur mehr via Videozuspielung zu sehen sein werden. Entsprechend früher hatten sich zahlreiche Stars im Dolby Theatre eingefunden, um ihre Crews zu unterstützen, gehörten zu den ausgelagerten Preisen doch auch Kategorien wie Schnitt oder Filmmusik, wobei letztere der deutsche Starkomponist Hans Zimmer für sein Score zu "Dune" gewann. Damit konnte der 64-Jährige seinen zweiten Oscar nach seiner Musik für "Der König der Löwen" für sich reklamieren.

Solidarität mit der Ukraine

Einige derjenigen, die sich dennoch dem Defilee des Roten Teppichs stellten trugen blaue Bänder mit der Aufschrift "WithRefugees", um damit ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Bereits vorab hatte Schauspieler Sean Penn (61) zu einem Boykott der Gala aufgerufen, falls sie ohne eine Zuschaltung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stattfinden sollte. In einem CNN-Interview sagte der Schauspieler und Regisseur am Samstag, dass ein Erscheinen Selenskyjs bei der Show vor einem Millionenpublikum eine großartige Gelegenheit für eine Ansprache gewesen wäre. Sollte die Academy diese Gelegenheit verpassen, was er befürchte, wäre dies der "schamloseste Moment in der Geschichte Hollywoods". Die Produzenten der Show hatten im Vorfeld angekündigt, dass der Ukraine-Krieg in jedem Falle eine Rolle im Laufe des Abends spielen solle.