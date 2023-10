SJV-Demo "Freiheit für Palästina" in Bregenz

Heute Samstag um 14:30 Uhr findet eine Demo der Sozialistischen Jugend Vorarlberg am Kornmarktplatz in Bregenz unter dem Titel "Freiheit für Palästina - Internationalistische Demo" statt. VOL.AT ist live dabei und berichtet über das Geschehen.

In ihrem Aufruf zur Demonstration richtet sich die SJV gegen die Brutalität der israelischen Reaktion auf die Angriffe der Hamas. Die Organisatoren orten und kritisieren Repressionen gegen Solidarität mit den Palästinensern in Europa und betonen ihre Ablehnung des "imperialistischen Krieges und der Unterdrückung in Palästina".