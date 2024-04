Sitzender Job - Vielleicht hast du einen Büro-Po

Eine Ernährungswissenschaftlerin warnt vor den Folgen des “Büro-Popos”: Ein flacher Hintern könnte medizinische Probleme hervorrufen.

Wer in einem Büro arbeitet, verbringt wahrscheinlich acht Stunden am Tag sitzend. Dieser Lebensstil birgt das Risiko eines “Büro-Po”, sofern keine Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen werden. Annabelle Smith, eine Ernährungsberaterin, erklärte in einem Interview mit “The Mirror”: “Die Kombination aus einem nicht aktiven Leben außerhalb der Arbeit oder dem Fehlen eines speziellen Trainings für die Gesäßmuskulatur – oft in Verbindung mit einer schlechten Ernährung – führt dazu, dass selbst das beste Hinterteil unter einer flachen und unförmigen Form leidet”