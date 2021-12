Die schönsten Pannen aus dem heimischen Büro

Seit fast zwei Jahren gehört die Arbeit im Wohnzimmer und Video-Telefonie zum Alltag vieler Menschen. Im Homeoffice passieren dabei immer wieder lustige Pannen.

all

all

self

self

Der Katzen-Anwalt

Ein Anwalt als Katze - damit ist eine virtuelle Anhörung in den USA zum Internet-Hit geworden. Der Jurist Rod Ponton kämpfte mit einem speziellen Filter im Videokonferenzprogramm Zoom.

all

all

self

self

Die Kartoffel-Chefin

Weitere Probleme während einer beruflich bedingten Konferenz hatte eine Frau. Diese nahm als Kartoffel am Meeting teil.

all

all

self

self

Die Klo-Frau

Während einer Konferenz kann man schon mal vergessen, dass die Kamera am Laptop noch an ist. Das passierte wohl auch Jennifer, die sich im Homeoffice offenbar so wohl fühlte, dass sie ihren Toilettengang vor 140 Zoom-Teilnehmer verrichtete.