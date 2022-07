"Situation hat sich deutlich gebessert"

Dr. Martin Tschann sprach in "Vorarlberg LIVE" über den Mangel an Augenärzten und die schwierige Suche nach Medizinern.

Lange Wartezeiten für Vorsorge- und Routineuntersuchungen oder Absagen: Derzeit sei die Situation sowohl für Patienten als auch für das Personal sehr schwierig, berichtete Dr. Martin Tschann, Obamnn der Fachgruppe Augenärzte der Ärztekammer Vorarlberg, am Mittwoch in Vorarlberg LIVE. Bis 2019 seien alle Kassenstellen besetzt gewesen. „Dann waren auf einen Schlag plötzlich neun Stellen frei.“ Gleich sieben Ärzte gingen damals in Pension. Inzwischen habe sich die Situation deutlich gebessert. „Die Stelle in Bregenz konnte bereits nachbesetzt werden, Lingenau wird gerade nachbesetzt“, berichtet Tschann. Außerdem rücken noch weitere Ärzte nach. Bis Jahreswechsel könnten bis auf zwei Stellen alle nachbesetzt werden.