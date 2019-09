Sirplus bei Höhle der Löwen: Investor nimmt Gründer auseinander

Die Unternehmer Raphael Fellmer (36) und Martin Schott (31) stellen ihr vermeintliches Nachhaltigkeitsprojekt "Sirplus" in der "Höhle der Löwen" vor. Doch der Pitch geht ordentlich in die Hose.

Das Konzept

"Sirplus" kauft B-Ware von Lebensmittelhändlern günstig ein und verkauft diese mit einem Aufschlag an Bedürftige weiter. Fellmer sagt: "Wir sind ein Impact-Start-up, wir wollen die Welt vebessern." Der Gründer: "Gemeinsam wollen wir einen Schritt weiter gehen und mit einem professionellen Unternehmen allen Menschen das Retten von Lebensmitteln ermöglichen."

Das war nicht der Plan

Es war sicher nicht sein Plan, dass der Pitch in der "Höhle der Löwen" so ablaufen wird. Anfangs konnten sie die Investoren mit ihrem Konzept überzeugen, doch das hielt nicht lange an. Die Jungunternehmer riefen für einen mageren Anteil von 6 Prozent stolze 700.000 Euro aus! Das entspricht einer Firmenbewertung von mehr als 11 Millionen Euro.