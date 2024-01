Sinnvolle Freizeitbeschäftigung in den Ferien

Die Skatehalle Dornbirn bietet in den Semesterferien wieder erweiterte Öffnungszeiten.

Dornbirn. Seit Mai 2023 hat die Stadt Dornbirn mit der Skatehalle eine weitere attraktive Möglichkeit für die die sinnvolle Freizeitgestaltung. Für die Nutzung der Halle ist jedoch ein Chip nötig, der um 50 Euro Pfand im benachbarten Jugendhaus Vismut, Offene Jugendarbeit Dornbirn, abgeholt werden kann. „Es macht Sinn, den Chip vorher zu bestellen (ticket@ojad.at), oder telefonisch unter +4367683650846“, so Stadträtin Elisabeth Edler, die sich über rege Nutzung freut. „In den Ferien sollen alle das machen, was Spaß macht, egal ob es regnet, oder nicht. Daher ist die Skatehalle Dornbirn in den Semesterferien wieder länger geöffnet“, erklärt sie weiter.