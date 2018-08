Sinnliche Kräuterdüfte umhüllten den Kirchplatz

An 24 Ständen boten Kräuterkenner ihre Produkte an und verführten die Marktbesucher mit allerlei Besonderheiten.

Lustenau. Wer am Samstagvormittag über den Kirchplatz schlenderte, konnte all seine Sinne auf Empfang stellen und einfach nur genießen. Mit den kleinen Marktbesuchern fertigte das Team der Vorarlberger Tagesmütter wohlriechende Kräuter-Tütchen, im Bastelzelt wurden aus Drahtkleiderbügeln, Kräutern und Wiesenblumen Kränze gezaubert. Für den musikalischen Kick am Platz sorgten VC2, Andy M. Veit und Philipp Sonderegger bereicherte den Event mit Oldies, Jazz, Blues & Co.

Heilkräuter und Naturkosmetik

An Christoph Riedmanns Stand „Baumraum“ fanden die Kräuterfreunde Koriander, Quendel, Heilkräutersenf und Bärige Beeren. Gegen Husten und Frauenbeschwerden, aber auch gegen Gelenkschmerzen kann man den Quendel einsetzen, der in der Kräuterwelt als „wilder Bruder“ des Thymians bezeichnet wird. Mit Naturkosmetik ohne Konservierungsstoffe setzt sich Renate Richter-Heer auseinander, aber auch der wohlriechende Rosenspray versetzte die Standbesucher in Entzücken. Engelessenzen, lockten mit geheimnisvollen Namen, wie Jophiel, Hilarion, Chamuel und Uriel. Während Hilarion im 4. Jahrhundert für seine Heilkunst bekannt war, sagt man Erzengel Chamuel nach, er würde z.B. bei der Bewältigung von Alltagsproblemen helfen. Jene, die an Engel glauben, konnten aus dem Vollen schöpfen.

Prachtvolle Kräutervielfalt