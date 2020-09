Sinkende Corona-Zahlen - Wallner erwartet Reaktion aus Deutschland

Landeshauptmann Markus Wallner hat angesichts der sinkenden Corona-Zahlen immer weniger Verständnis für die deutsche Reisewarnung.

Die Arge-Alp-Vertreter (Bayern, Graubünden, die Lombardei, Salzburg, St. Gallen, Südtirol, Tessin, Tirol, Trentino und Vorarlberg) stimmten am Mittwoch für mehr Zusammenarbeit im Umgang mit der Coronavirus-Pandemie - sei es etwa im Grenzmanagement und im Erfahrungsaustausch, aber auch bei der Unterstützung bei der Aufnahme von Patienten oder mit medizinischem Material bei Engpässen.

Ein am Mittwoch von Salzburg und anderen Regionen eingebrachter Zusatzpunkt, wonach die Kriterien für Covid-19-Reisewarnungen in Europa vereinheitlicht werden sollen, scheiterte laut Salzburgs Landeshauptmann Haslauer aber an Bayern.