Singender Notfallsanitäter geht viral

Mit seiner Ukulele sitzt er im Krankenwagen und trällert ein Lied in die Kamera. Und es wird ein viraler Hit. Binnen einer Woche hat das Video auf YouTube bereits 250.000 Aufrufe.

"Guten Tag ich heiße Felix Peter Und ich bin heute Ihr Notfallsanitäter Der Notarzt kommt ne halbe Stunde später Und bis dahin unterhalten wir uns nett hier am Bett

Ich guck aufs EKG Es hebt und senkt In P QRS und T - überall Sehen Sie’s mir bitte nach Dass ich Sie mal frag Tut sowas denn überhaupt nicht weh? - doch total

Tja tut mir leid vor Ihnen steht Felix Peter - nicht Dr. Schmidt Und ich bin nur Notfallsanitäter Der weiße Engel kommt ne halbe Stunde später Und bis dahin unterhalten wir uns nett hier am Bett

Ich ruf die 112 Schnell den Notarzt herbei Denn was der darf das darf ich nicht

Würd’ Ihnen die Schmerzen ja gern nehm’ Da kann ich Sie verstehn‘ Doch danach lande ich vor Gericht Ich hol’ den Rettungshocker raus Obwohl so mancher Patient Gar nicht krank ist und auch laufen könnt’

Ja so ist der Beruf

und was er mit uns macht

Wir Sanitäter kommen gerne bei Tag und auch bei Nacht



Ich bin Krankenwagenbelademeister

Ja das ist mein Beruf

so heißt er"