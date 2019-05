Singende und spielende Ärzte im Einsatz für den guten Zweck

Benefizkonzert in Götzis zugunsten Verein Sonnenblume

Götzis. 120 Ärzte auf einer Bühne und alle zudem nicht in Weiß, sondern im festlichen Schwarz gekleidet. Das war das imposante Bild auf der Götzner Kulturbühne AmBach beim gemeinsamen Benefizkonzert des deutschen Ärztechors und des Ärzte Projektorchesters. Nach einer intensiven Projektwoche in St.Arbogast beehrten die musikalischen Doktoren noch das Götzner Publikum mit einem überzeugenden Konzertauftritt. Zur Aufführung an einem qualitativ hochstehenden Abend kamen dabei Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi und als Höhepunkt nach der Pause die „Missa Angustiis“, oder auch „Nelson-Messe“ genannte Komposition von Joseph Haydn. Besonders beeindruckend, neben dem großen musikalischen Klangkörper, die Darbietungen der Solisten Francisca Prudencio (Sopran), Hilke Andersen (Alt), Klemens Mölkner (Tenor) sowie Florian Hartmann (Bass). Für die Gesamtleitung zeichnete sich Alexander Mottok verantwortlich, für den Ärztechor die musikalische Leiterin Uta Singer. Die gesamten Einnahmen des Abend kamen dabei dem Vereins Sonnenblume zugute. Dieser feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen unterstützt chronisch kranke Kinder.