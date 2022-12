Singende Geschichte – im Bludenzer Stadtmuseum

Bludenz. Am Donnerstag, 15. Dezember, öffnet um 18 Uhr das Stadtmuseum Bludenz während der Winterpause noch einmal seine Tore und lädt zum vorweihnachtlichen Austausch ein.

Sehnsuchtsort in Bludenz ist heuer das neugestaltete Stadtmuseum. Interessierte dürfen sich an diesem Abend auf Führungen mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten freuen: Andreas Rudigier, Direktor des „vorarlberg museum“, spricht zum Thema „Ein Museum fürs 21. Jahrhundert“. Markus Mallin, Architekt der neu gestalteten Museumsräumlichkeiten, zeigt die Herausforderungen der Ausstellungsarchitektur und Christof Thöny, Kurator der Dauerausstellung, skizziert die Umsetzung der einzelnen Schritte des Leader-Projekts „Neues Leben in alten Räumen“ hin zum neuen Stadtmuseum.