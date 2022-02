Singend und tanzend unter dem Heiligen Kreuz

Die "KISI Vorarlberg" verströmten ihre Lebensfreude jüngst in der Heilig-Kreuzkirche; dorthin lädt die Pfarre nun zu einer weiteren sonntäglichen Messfeier, diesmal mit Kinderkirche sowie Paar- und Familiensegnung.

Bludenz. (sco) “Ob jung, ob alt – Kirche sind wir alle.” Unter diesem Motto könnte die abwechslungsreiche Arbeit im katholischen Seelsorgeraum Bludenz stehen. Im steten Bemühen, alle Generationen anzusprechen und in die vielfältigen Liturgiefeiern einzubinden, lud der Seelsorgeraum Bludenz zu einer außergewöhnlichen Messfeier. Begrüßt wurden hierbei die “KISI – God´s singing kids”. KISI Vorarlberg, bestehend aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, gehört der internationalen KISI-Bewegung an. Der gemeinnützige Verein wird seit rund 20 Jahren von Elisabeth und Christian Röthlin geleitet und trifft sich regelmäßig in Hörbranz. “Im Turnsaal des Salvatorkollegs proben wir christliche Musicals in den Bereichen Gesang, Schauspiel und Tanz. Spiel, Spaß, Gemeinschaft und das Gebet stehen dabei klar im Vordergrund”, teilt KISI Vorarlberg auf seiner Homepage mit. Der Verein fühlt sich eng mit der Diözese Feldkirch verbunden. Dennoch hat er einen ökumenischen Auftrag, der ihm viel bedeutet.

Die organisatorische Vorbereitung des Gottesdienstes lag in den Händen von Gemeindeleiter Thomas Folie, Mladen Milic und Kaplan Mathias Bitsche aus dem Leitungsteam des Seelsorgeraumes sowie Christine Sommerauer und Christina Ponudic von KISI. Beide Seiten zeigten sich froh und glücklich, dieses “Projekt” durchgeführt zu haben. Der Grundstein für weitere Kooperationen ist gelegt. Am Fest Christi Himmelfahrt, dem 26. Mai wird das Musical “Paulus” aufgeführt. “In unserem Seelsorgeraum soll jede Familie etwas für ihr Glaubensleben finden”, so der große Wunsch des engagierten Leitungsteams. Dazu zählen etwa die Kinderkirche an jedem zweiten Sonntag im Monat in der Heilig-Kreuzkirche und das gemeinsame Beichtfest in der Friedenskirche in Bürs für die Kinder aus dem Seelsorgeraum. In der Pfarre Herz-Mariae in Bludenz sollen zudem die verschiedenen Feiern in der Karwoche kindgerecht gestaltet werden. Am Ende der Liturgiefeier mit KISI Vorarlberg stand am Sonntag ein traditioneller und persönlicher Segen, der auf die Fürsprache des heiligen Bischofs, Märtyrers und Nothelfers Blasius von Sebaste gespendet wurde.