Singen, Musizieren, aber nicht in der Ausbildungsstätte

Knapp hundert Schüler der Musikschule Rankweil-Vorderland probten in St. Arbogast.

GÖTZIS. Für achtzig Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 7 bis 18 Jahre der Musikschule Rankweil-Vorderland ging es vor geraumer Zeit schon traditionell zum Sing- und Musizierlager nach St. Arbogast in Götzis. Die Koffer der Teilnehmer mussten für zwei intensive Testtage gepackt werden. Proben mit den drei Chorformationen und den zwei Streichorchestern standen zu Beginn auf dem Programm. Das Wochenende bot aber auch viele Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten: Eine kleine Wanderung im Wald, Brot backen beim Tippi-Zelt, einfach nur plaudern und viel singen in lockerer Atmosphäre. Der Sport kam auch nicht zu kurz und abends nach der Probe und dem Abendessen wurde unter Anleitung auch noch getanzt. Beim Abschlusskonzert waren etwa 200 Eltern und Freunde begeistert. Die Lehrenden Ingold Breuss, Christine Breuss, Clemens Breuss, Stephanie Breuss, Sarah Schmidbauer, Laurenz Vanorek sowie die Begleitpersonen Jacqueline Neyer und Claudia Längle haben zusammen mit den Schülern für die musikalische Zukunft eine gute Basis geschaffen. Natürlich wird das abwechslungsreiche Event auch in den kommenden Jahr fortgesetzt. VN-TK