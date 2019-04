Sing and Dance

Die Musikschule Rankweil und der Hip Hop Tanzverein „One step Ahead“ zeigten am Wochenende auf der großen Bühne des Vinomnasaals unter dem Motto „Sing & Dance“ ihr Können.

RANKWEIL Musikalisch begleitet wurden die rund 80 Sängerinnen und 30 Tänzerinnen von den Lehrenden Fabian Utz (Piano), Ralph Hollenstein (Bass), Guillermo Delis (Gitarre), Ralph Keller (Schlagzeug), Oliver Darnhofer (Saxofon), Simon Lampert (Trompete) und Dietmar Nigsch (Posaune).

Neben zahlreichen solistischen Beiträgen standen auch Lieder mit dem Kinder – Schul und Jugendchor auf dem Programm.

Egal ob mit „We are Family“, „Love runs out“ oder „This is me“ die Sing – und Tanzfreude der Kinder und Jugendlichen versetzte das Publikum in gute Laune.

Neben „Don’t you worry ‘bout a thing“ und „Dream on “ standen auch “Lost boy” und “I’m still standing” von Elton John auf dem Programm.

Der bunte Abend wurde von Gesangslehrerin Christine Breuss und Choreografin Racquel del Rosario (One step Ahead) einstudiert. Tontechniker Andi Graber sorgte für beste Sound –und Lichtqualität.