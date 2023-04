Sind "Lucky Girls" glücklicher?

Es sei sehr wichtig, notwendige medizinische Therapien bei Bedarf anzunehmen, so Kosmalla. Auf die Frage, was sie über das "Lucky-Girl-Syndrom" denkt, meint sie, es sei eine gute Sache. Eine positive Ausrichtung sei ein guter Anfang zu einem glücklicheren Selbst.

Social Media als Auslöser

Ist der Trend effektiv?

Auf diese Frage antwortet Steffanie Kosmalla gelassen: „Auf jeden Fall, wenn man positiv ausgerichtet ist, dann ist das ein guter Anfang, um gesunde Routine in den Alltag zu bringen.“ Vor allem sei es das Bewusstsein, welches gefördert werden würde. „Wenn man sich Glück und Zufriedenheit in das Leben manifestiert, ist es immer mit einer Idealvorstellung verbunden.

Ängste akzeptieren und lösen

„Glaube fest daran“ Ich glaube ans Manifestieren. Wenn ich jeden Tag vor dem Spiegel stehe und mir denke: „Ich bin nicht gut genug“, werde ich irgendwann anfangen, es zu glauben. Genauso funktioniert es aber auch mit positiven Gedanken. Wenn ich es schaffe, diese positive Energie zu bündeln und fest an das glaube, was ich gerne hätte, dann funktioniert das.“ Elisabeth, 18Jahre

3 Fragen an Bertram Strolz, Pädagoge und Psychotherapeut

Denken Sie, dass man allein durch positives Denken Glück anziehen kann? Positives Denken allein genügt nie. Ein glückliches und gelingendes Leben beruht auf einem guten Umgang mit sich selbst und vor allem auf Empathie zu anderen Menschen. Hilfsbereitschaft, Dankbarkeit und nährende Beziehungen führen zum eigentlichen Glück.



Weshalb sind Mädchen eher von solchen Phänomenen betroffen?

Das liegt nicht an den Mädchen, sondern an diesem unseligen gesellschaftlich implementierten Streben nach Schönheitsidealen, unterlegt mit Emotionen wie Neid und Missgunst. Es ist eine fatal Machomänner dominierte Sicht der Welt, die diese Oberflächlichkeiten fördert. An diesem Punkt gilt es anzusetzen.



Wann kann positives Denken toxisch werden?

Es ist in allem so, dass die Dosis das Gift macht. Positivität gibt es nur, wenn wir auch das Negative, die Schwierigkeiten und Probleme als Teil des Lebens betrachten. Wenn es dann wieder gut ist, wenn ich etwas geschafft habe, wenn wir Leid und Frustration überwunden haben, dann entsteht Zufriedenheit. Das Streben nach „nur“ Glück beruht auf Verdrängung und wirkt toxisch.