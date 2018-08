Silvretta: Suche nach 28-Jährigem erneut eingestellt

Die Suche nach einem seit 15.08.2018 vermissten 28-jährigen Wanderer im Silvrettagebiet wurde erneut vorläufig eingestellt.

Trotz der intensiven Geländesuche in zum Teil extremem alpinen Gelände bei teils widrigen Witterungsverhältnissen konnte der Mann nicht aufgefunden werden.

Der 28-Jährige, der in Gaschurn (Montafon) als Koch arbeitet, war am vergangenen Mittwoch gegen 15.00 Uhr zu einer Tour auf die 2.813 Meter hohe Vallüla aufgebrochen. Als der als sehr zuverlässig geltende Mann am nächsten Tag nicht zur Arbeit erschien, wurde die Polizei verständigt. Eine Handypeilung ergab das Silvrettamassiv als möglichen Aufenthaltsort des 28-Jährigen. Es folgten Suchaktionen mehrerer Bergrettungen, von Hundeführern und der Alpinpolizei. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt.