Silvretta Montafon: Das kann die neue Valisera Bahn

Im VOL.AT-Video gewährt Peter Marko, Geschäftsführer der Silvretta Montafon, Einblick in das 70-Millionen-Projekt.

"Kurze Wege standen von Beginn an im Mittelpunkt der Planungen. Von der Tiefgarage mit zunächst 50 E-Ladestationen über ein Depot, ein großflächiger Sport-Shop, die Markthalle mit gastronomischem Angebot und schließlich der Bahn selbst: Mittels Rolltreppen ist man in kürzester Zeit von der Tiefgarage in der neuen Gondel", informiert Peter Marko, Geschäftsführer der Silvretta Montafon. VOL.AT nimmt seine User mit auf eine Gondelfahrt und zeigt in eindrücklichen Bilder, was die erste autonom betriebene 10er-Gondelbahn Österreichs so besonders macht.