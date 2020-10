Silvesterlauf mal anders

Der diesjährige Altacher Silvesterlauf wird als „virtueller“ Lauf durchgeführt.

Altach . Der Altacher Silvesterlauf zählt zu den beliebtesten Veranstaltungen der Region und erfuhr in den letzten Jahren einen starken Teilnehmerzuwachs. In diesem Jahr muss der Lauf aufgrund der Corona-Pandemie allerdings als virtuelles Rennen durchgeführt werden.

Aufatmen bei den Lauffreunden in Altach – der traditionelle Silvesterlauf in der Kummenberggemeinde kann auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Aufgrund der aktuellen Situation findet die Veranstaltung aber erstmals als virtueller Lauf statt. Dabei kann jeder mitmachen und die Strecke an einem beliebigen Ort absolvieren. Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten nach ihrer Anmeldung einen Link für den Upload des selbstständig aufgezeichneten Trackings zugesandt. Für das Tracking sind praktisch alle gängigen Apps bzw. Laufuhren zulässig (Strava, Runtastic, Garmin, Polar, Fitbit, Suunto, usw.). Einfach den persönlichen Lauf tracken, Foto machen und hochladen.