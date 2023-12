Silvesterfeuerwerke: Menschen, Tiere und Umwelt schützen

Silvesterfeuerwerke verursachen jedes Jahr hohe Belastungen für Mensch, Tier und Umwelt. Die Vorarlberger Regierung appelliert an die Bevölkerung, Feuerwerke sparsam zu nutzen, um die Gesundheit und die Umwelt zu schonen.

Appell für weniger Feuerwerk

Die Lärm- und Feinstaubbelastungen in der Silvesternacht ist vielerorts so hoch wie sonst nie im Jahr. Umweltlandesrat Daniel Zadra, Sicherheitslandesrat Christian Gantner und Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher richten erneut einen gemeinsamen Appell an Bevölkerung, mit Feuerwerken sparsam umzugehen: „Dadurch können die Belastungen für Umwelt und Gesundheit, für Mensch und Tier spürbar reduziert werden“, so die Regierungsmitglieder übereinstimmend. Die BürgermeisterInnen des Landes wurden in einem Schreiben gebeten, auf einen sensiblen Gebrauch von Feuerwehrskörpern in ihrer Gemeinde hinzuwirken.