Silvester mit oder ohne Feuerwerk? So halten es Vorarlberger zum Jahreswechsel

Wenn das alte Jahr sich dem Ende zuneigt, stellen sich viele in Vorarlberg die Frage: Feiern wir Silvester mit einem bunten Feuerwerk oder entscheiden wir uns für eine ruhigere und umweltfreundlichere Alternative? VOL.AT hat sich in Dornbirn dazu umgehört.

"Ich finde es schön zum Betrachten"

Jaqueline aus Bludesch und David aus Lauterach, die einen Einkaufsbummel in der Dornbirner Innenstadt unternahmen, verzichten beide auf ein Feuerwerk. "Ich gehe mir es gerne von der Höhe aus anschauen", meint Jaqueline. "Ich finde es schön zum Betrachten, aber selber etwas machen will ich nicht." Ihr Freund David lässt es heuer zu Silvester generell ruhig angehen: "Ich bin daheim, reflektiere mich sehr, lese ein Buch und gehe früh schlafen", meint er gegenüber VOL.AT. Lärm- und umwelttechnisch sei das Feuerwerk nicht vorteilhaft, verdeutlicht Jaqueline. Ihr Kumpel hat einen anderen Grund: "Ich mache kein Feuerwerk, weil ich gesehen habe, wie sich einer die Hand weggesprengt hat."

Feuerwerke in der Umgebung reichen aus

Auch Nadine Bornemann aus Dornbirn feiert mit ihrer Familie einen ruhigen Jahreswechsel, wie sie gegenüber VOL.AT zu verstehen gibt. "Wir sehen so viele Feuerwerke, wir freuen uns daran, was wir so sehen in der Umgebung", verdeutlicht die Dornbirnerin. Das reicht ihrer Meinung nach völlig aus. Silvester ist bei ihr generell eher gemütlich: "Wir sind zu Hause. Vielleicht machen wir noch ein Feuer bei uns im Garten und genießen das so."