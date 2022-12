Silvester: Erste-Hilfe-Tipps des Roten Kreuzes

In der Silvesternacht kommt es immer wieder zu Unfällen mit Feuerwerkskörpern, die im Krankenhaus enden.

Die häufigsten Verletzungen seien Verbrennungen und Hörschäden, informierte das oberösterreichische Rote Kreuz in einer Aussendung, und gab Erste-Hilfe-Tipps bei Verbrennungen, Augenverletzungen, abgetrennten Fingern sowie Knalltrauma.

Was bei Verbrennungen ...

Bei großflächigen Verbrennungen die Rettung unter 144 rufen. Gleiches gilt bei größeren Fremdkörpern im Auge, so der OÖ. Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger: "Entfernen Sie diese auf keinen Fall selbst, rufen Sie sofort den Notruf." Kleinere Partikel gehören vorsichtig mit Wasser ausgespült.

... und abgetrennten Gliedmaßen zu tun ist

Der abgetrennte Finger gehört in keimfreies Verbandmaterial gewickelt und danach in einem Plastiksackerl oder einer Rettungsdecke aufbewahrt. Wichtig: Abgetrennte Gliedmaßen sollten nicht mit Eis oder Wasser in Berührung kommen.