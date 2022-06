Silent Cinema – Open Air Kino in Bludenz

Bludenz. Am Donnerstag, 16. Juni, kommt österreichs größte Sommerkino-Tour nach Bludenz.

Das Val Blu verwandelt sich ab Sonnenuntergang in ein Open Air Kino der besonderen Art. Die Silent Cinema-Open Air Kino Tour 2022 macht Halt in Bludenz. Welcher Film gezeigt wird, hat das Online-Voting bereits entschieden: The Father. Das herausragende Kinodrama mit Anthony Hopkins. Das besondere an diesem Abend, jeder Gast bekommt einen eigenen Kopfhörer für das individuell-perfekte Klangerlebnis UND für den einzigartigen Zweikanalton: Deutsche Vertonung (Kanal A) oder Originalton (Kanal B) – die Entscheidung bleibt euch, den Zuschauerinnen und Zuschauern, selbst überlassen.