Silbernes Ehrenzeichen für Bertram Luger

STALLEHR. Bertram Luger wurde beim Ehrungsabend des Vorarlberger Blasmusikverbandes, am Muttersberg, mit dem Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet.

Endlich durfte der Ehrungsabend für das Jahr 2020 nachgeholt werden, was bei den Musikvereinen und natürlich auch bei den Jubilaren große Freude weckte. So auch bei dem Musikant Bertram Luger, von der HM Stallehr – Bings – Radin, welcher auf 25 Jahre Musikertätigkeit zurückblicken darf und somit auch in Beisein von seiner Partnerin Tanja Gfrerer, Bgm. Mathias Luger mit Bianca und Obmn. Sascha Walch entsprechend geehrt wurde.