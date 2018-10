Silbernes Bürgermeisterjubiläum

Gemeinde Altach feierte 25 Bürgermeister-Jahre Gottfried Brändle.

Altach. Bei einem Bürgermeister laufen sprichwörtlich die Fäden zusammen, seine Aufgabe ist es aus den Fäden ein passendes stimmiges Werk zu weben, dass im Idealfall im Sinne aller Bürger einer Gemeinde ist. Bei Gottfried Brändle stimmt dieses Bild im doppelten Sinne: Seit 25 Jahren ist er Bürgermeister der Kummenberggemeinde Altach, davor war er in der Textilbranche tätig – Erfahrung mit Fäden und ihren Möglichkeiten waren also schon vor seiner Amtszeit vorhanden. Genau am 30.September 1993 bestieg der heute 66-Jährige den Gemeindethron. Als König oder Kaiser hat er sich aber nie verstanden, im Gegenteil: „Ich bin den Menschen dankbar, die mich speziell am Anfang, aber auch die weiteren Jahre, an der Hand genommen und geführt haben“, zeigt sich Brändle gewohnt bescheiden. Diese Tugend wird ihm auch von seinem langjährigen Götzner Amtskollegen Werner Huber, bei einer Feier im kleinen Rahmen (gegen ein großes Fest hätte Brändle definitiv Einspruch erhoben) im Altacher KOM bestätigt: „Götzner und Altacher haben eine lange bewegte Geschichte, auch wir hatten unsere Berührungspunkte, es war aber stets eine faire Zusammenarbeit.“ Ähnliche Attribute beim Silberjubilar sieht auch Landtagspräsident Harald Sonderegger: „In den ganzen Jahren hat er versucht die Menschen in Altach zusammen zu bringen und das in seiner unnachahmlichen Art und Weise: Ruhig aber konsequent und zielbewusst“.