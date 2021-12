Signal-for-Help - Zeichen gegen Gewalt

Gewalt ist Lebensrealität vieler Frauen* und Mädchen*: Jede Dritte hat schon einmal Gewalt in einer Partnerschaft erfahren – während der Pandemie hat sich die Situation verschärft.

Die simple Handgeste stammt ursprünglich aus einer kanadischen Bewegung und wurde in den letzten Monaten vermehrt in Sozialen Medien geteilt. Wird das Zeichen bemerkt, dann ist es wichtig, mit der betroffenen Person in Kontakt zu treten und herauszufinden, was gebraucht wird und wie geholfen werden kann. Vielleicht muss einfach nur zugehört werden oder die Person braucht konkrete Infos zu professionellen Anlaufstellen. Wenn sich die hilfesuchende Person in akuter Gefahr befindet, kann es richtig sein, umgehend die Polizei zu informieren.