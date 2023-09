Siemens-Skandal, Kanzler-Video und knappes Polizei-Personal 

Der Vorarlberger ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück und der Polizeigewerkschafter Gerald Partel sind am Freitag zu Gast bei Magdalena Raos in „Vorarlberg LIVE“.

Roland Frühstück, ÖVP-Klubobmann Vorarlberg

Im Kontrollausschuss des Landtags wurde KHBG-Chef Gerald Fleisch zum Siemens-Skandal befragt. Wie die VN berichteten, suchen Ermittler noch immer nach den Geschädigten und Arbeitgebern, die von einem Siemens-Manager und zwei KHBG-Mitarbeitern betrogen wurden. Die Schadenssumme ist noch unklar. Die ÖVP verweist auf externe Prüfer, die die internen Abläufe der KHBG überprüfen. Der Bericht dazu könnte bald vorliegen, so der Klubobmann Roland Frühstück. Weitere Themen in "Vorarlberg LIVE" werden die Standortdebatte zu Schwangerschaftsabbrüchen, das verabschiedete Wolfsmanagement-Paket und die kostenlose Kinderbetreuung für einkommensschwache Familien betreffen.

Gerald Partel, Polizeigewerkschaft (FSG)

„Die Zeiten der Schönrederei sind endgültig vorbei, und die Versäumnisse im Bereich des Personalnotstands bei der Polizei führen zu immer größerer Unzufriedenheit der Beamtinnen und Beamten“, machte der Vorsitzende der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen (FSG) in der Polizei, Gerald Partel, im Oktober 2022 in einer Aussendung seinem Ärger Luft. Am Freitag bespricht er in „Vorarlberg LIVE“ mit Moderatorin Magdalena Raos ein Jahr später die Personalsituation bei der Vorarlberg Polizei.