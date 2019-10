„Sieht ganz schön echt aus“

Brandschutzübung in den Dornbirner Jugendwerkstätten.

Dornbirn. Unachtsamkeit und Unwissen können oftmals große Auswirkungen haben. So passiert es immer wieder, dass Feuer ausbrechen. Damit das in Unternehmen und Privatwohnungen weitgehend selten passiert, sollten Brandschutzmaßnahmen getroffen werden. Und, wenn die Feuerwehr für Einsätze übt, soll es möglichst wirklichkeitsgetreu sein. Um im Ernstfall bestmöglich reagieren zu können, wird dieser mindestens einmal im Jahr geprobt. Bei diesen Brandschutzübungen werden unterschiedliche Szenarien nachgestellt und das richtige Verhalten geschult. Auch die Dornbirner Jugendwerkstätten (DJW) wollten für den hoffentlich nie eintretenden Ernstfall bestens vorbereitet sein. 25 Freiwillige der Feuerwehr Dornbirn-Hatlerdorf, unter der Leitung von Stefan Freuis, haben ihre monatliche Übung am Objekt der Dornbirner Jugendwerkstätten durchgeführt: Brand und starke Rauchentwicklung in der Holzwerkstätte mit drei vermissten Personen, dichter Rauch im gesamten Erdgeschoss und dem Stiegenhaus. Dieses Szenario wurde bei der Brandschutzübung absichtlich heraufbeschworen.