Siegreiche und spendenfreudige Rätia

Bludenz (dk). Nachdem die vergangen Wochen nicht so gut für den FC Fohrenburger Rätia Bludenz verliefen, präsentierten sich die Rätianer am letzten Spieltag der Hinrunde gegen den FC Au eindrucksvoll auf dem Platz. Und auch nach dem Spiel.

Leider versäumte man in dieser Startphase einen zweiten Treffer zu erzielen. Ab der zwanzigsten Spielminute kamen die Bregenzerwälder dann immer besser ins Spiel und erzielten kurz vor dem Pausenpfiff den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich. Nach der Pause zeigten die Rätianer wieder ihre Stärken und gingen bereits in der 49. Minute durch ein Traumtor von Mujo Isakovic mit 2:1 in Führung. Die weiteren Angriffsversuche auf das Gästetor wurden aber nicht sauber fertig gespielt und so kamen die Gäste immer wieder zu Konterchancen. Es dauerte bis zur 79. Minute ehe die Bludenzer den Sack zumachten und nach einem Eckball durch den erst in der 76. Minute eingewechselten Roberto Ciobanu per Kopf das 3:1 erzielten. In der 90. Minute legten die Rätianer vor den Augen von Bürgermeister Mandi Katzenmayer und dem Sponsorvertreter Werner Thurnher von Hoval mit einem tollen Angriff nach und erzielten das hochverdiente 4:1. Damit beendet die Rätia die Herbstrunde mit 10 Punkten auf Rang 13.