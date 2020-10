Siegesserie des SC Admira gestoppt

Der SC Admira trennt sich mit einem Remis von Alberschwende.

Der letzte Sieg des SC Admira Dornbirn gegen die Wälder liebt bereits fast vier Jahre zurück und auch am Samstag reichte es für die Rohrbächler nicht. Besonders bitter – die Admiraner schossen zwei Eigentore und führten noch bis zur Nachspielzeit 3:2. Mit seinem Treffer in der 96. Minute stoppte Esref Demircan den Siegeszug der Klocker-Elf. Mit 31 Punkten liegt der SC Admira aber immer noch deutlich an der Tabellenspitze der Vorarlbergliga und bereits am kommenden Samstag möchte man beim Heimspiel gegen den SC Göfis (17.10., 15.30 Uhr) wieder drei Punkte verbuchen.