Siegesserie der Indians endet gegen die Wanderers

Dornbirns Baseball-Damen verlieren gegen die Gäste aus Wien.

Dornbirn. Nachdem die Dornbirn Indians Softball-Damen vergangenes Wochenende gegen Linz ihren ersten Sweep der Vereinsgeschichte gefeiert hatten, wollten die Vorarlbergerinnen im Vergleich mit dem Tabellenführer erneut eine starke Leistung beim Heimspiel im Rohrbach abrufen. Auch wenn das erste Inning aus Sicht des Heimteams noch gut begann, konnten die Gäste aus Wien – auch begünstigt durch einige Fehler in der Indians Defense – bereits im zweiten Inning fünf Runs scoren und schafften die Vorentscheidung. Bis ins fünfte Inning baute der Spitzenreiter seine Führung auf 7:0 aus und beendete das Spiel vorzeitig.

Im anschließenden zweiten Duell konnten sich die Indians gut auf Wiens Starting-Pitcherin Olivia Bettstein einstellen und in den ersten zwei Innings gleich fünf Runs scoren. Ein Pitcher-Wechsel auf Seiten der Gäste konnte die Indians-Offensive aber stoppen und es sollten dann auch die letzten Runs für die Vorarlbergerinnen bleiben. Mit einem Spielstand von 5:3 für die Heimmannschaft ging es ins 7. Inning. Mit zwei Runs hievte sich der Titelverteidiger in das Extra-Inning, wo die Wanderers schließlich in Führung gingen und sich das auch die zweite Partie mit 6:5 sicherten. (cth)