Sieger des „Re-Use-Box“-Videowettbewerbs gekürt

Johanna „die Gsibergerin“ und Roman Neugebauer hatten beim Online-Voting klar die Nase vorn.

Dornbirn. Mit einem witzigen Video-Clip zur Verbreitung der „Re-Use-Box“ haben Johanna Helbock, besser bekannt über ihren Blog „die Gsibergerin“, und Roman Neugebauer den Ideenwettbewerb des Vorarlberger Gemeindeverbands klar für sich entschieden. Anfang Woche übergab Bürgermeister Rainer Siegele vom Präsidium des Gemeindeverbands nun die Preise an die Bestplatzierten.

Die „Re-Use-Box“, eine Sammelbox, in der man aussortierte gebrauchsfähige Elektrogeräte und Haushaltsgegenstände zu Hause für die Wiederverwendung vorsammeln kann, gibt es seit vergangenen Herbst. Um die Bekanntheit dieser Box zu steigern, die in mehreren ASZ, dem Bauhof Bregenz, dem Werkhof Dornbirn und der Gemeinde Langenegg geholt und auch wieder abgegeben werden kann, hat der Vorarlberger Gemeindeverband vor einigen Wochen einen Video-Wettbewerb ausgeschrieben.

Preisgeld fließt in Photovoltaikanlage

„Wir hatten viel Spaß dabei, das Video zu drehen“, sagten die beiden Gewinner und bedankten sich bei der Instagram-Community. „Als großen Sieger sehen wir aber vor allem die Vorarlberger Umwelt und den Nachhaltigkeitsgedanken“, betonten die beiden unisono. Das Preisgeld in der Höhe von 800 Euro wollen sie ebenfalls in die Umwelt investieren, und zwar in eine Photovoltaikanlage.