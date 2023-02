Siegen oder ein hohes Remis, sonst ist die VEU Feldkirch out

Die Montfortstädter erwartet in Kapfenberg eine schwere Aufgabe.

Der Start ins überregionale Playoff in der Ö Eishockey Liga am Samstag war fulminant: Alle Klubs boten in den vier Hinspielen ein intensives, attraktives und spannendes Eishockey. Nun geht’s in den Rückspielen um den Aufstieg ins Halbfinale.

Die Kapfenberger SV und die VEU Feldkirch wissen nach dem 5:5-Torfestival: Der Sieger nach 60 Minuten, Overtime oder Penaltyschießen steigt auf.

Viertelfinale 3 - Rückspiel: Kapfenberger SV vs. VEU Feldkirch

Favorit Kapfenberger SV empfängt am Samstag die VEU Feldkirch in der Stadthalle Kapfenberg zum Viertelfinal-Showdown. Der Vorarlberger Liganeuling zeigte am vergangenen Wochenende beim 5:5-Torfestival im Heimspiel eine starke Leistung und verlangte dem steirischen Titelkandidaten über 60 Minuten in einem intensiven und schnellen Spiel alles ab. Vor allem der spektakuläre Mittelabschnitt mit sieben Treffern war Werbung für die Ö Eishockey Liga. Die Ausgangslage für das Rückspiel im Mürztal ist klar: Der Sieger nach 60 Minuten, Overtime oder Penaltyschießen steigt ins Halbfinale auf.

Die Rollenverteilung bleibt gleich, die Kängurus sind der Favorit in diesem Duell, die junge VEU-Truppe kann befreit drauf los spielen. Entscheidend wird sein, welches Team die Nerven besser in Zaum halten kann und defensiv im Verbund mit den Goalies kompakter agiert. Taktieren, was das Torverhältnis betrifft, fällt nach dem Hinspiel-Remis aus. Beim Hinspiel hatte das Team von Kris Reinthaler, der für Samstag keine Ausrede zulässt, bei der Torschuss-Statistik mit 28:24 unwesentliche Vorteile. Feldkirch-Head-Coach Thomas Sticha will mit aktivem und schnellem Spiel Kapfenberg zu Fehler zwingen und setzt auf das Tempo, das die junge Mannschaft gehen kann.

Kris Reinthaler, Spielertrainer Kapfenberger SV: "Die Ausgangslage ist ganz einfach, wir wissen über die Stärken der VEU Bescheid. Es gibt kein Taktieren, was das Torverhältnis betrifft, sondern es gibt nur Eins und das ist von der ersten bis zur 60. Minute Vollgas-Eishockey zu spielen. Taktisch sollten wir Bescheid wissen und das müssen wir einfach umsetzen. Es gibt keine Ausreden an dem Tag!"

Thomas Sticha, Head Coach VEU Feldkirch: "Nach dem guten Erfolg im Heimspiel gegen Kapfenberg fahren wir jetzt natürlich mit Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel. Dies ist für uns keine leichte Aufgabe, aber wir wissen, dass wir für eine Überraschung sorgen können. Die Rollenverteilung hat sich nicht geändert, Kapfenberg ist nach wie vor der Favorit. Sie sind eine kompakte Mannschaft, die Fehler gnadenlos ausnützt. Wir werden versuchen, mit unserem aktiven und schnellen Spiel, Kapfenberg zu Fehlern zu zwingen. Wir werden die Chancen, die wir im Heimspiel liegen gelassen haben, dieses Mal ausnützen. Trotz des jungen Alters unserer Mannschaft haben wir diese Saison schon oft bewiesen, dass wir auch gegen vermeintlich stärkere Mannschaften gewinnen können. Die Mannschaft ist bereit und wir wollen unsere Reise in der Meisterschaft noch weiter fortführen. Es wird ein Entscheidungsspiel und wir wollen die Mannschaft sein, die am Ende als Sieger vom Eis geht."

