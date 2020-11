Siege für beide Ländle-Teams

Hard mit mühelosem Heimerfolg gegen Westwien, Bregenz feiert Sieg in Graz.

Die Roten Teufel vom Bodensee empfingen am heutigen Samstag Abend Westwien. Am Ende gewannen die Harder ungefährdet und verdient mit 27:19.

Am Ende gewann der Alpla HC Hard gegen Westwien mit 27:19, erfolgreichster Torschütze bei den Roten Teufeln waren Schwarzler, Horvat und Zivkovic mit fünf Treffern.

Im Duell der beiden Nachzügler zwischen Graz und Bregenz setzten sich die Festspielstädter am Ende verdient mit x::2 durch. Zwar legten die Gastgbegber gut los und führten schnell mit 3:0. In weiterer Folge kamen die Schützlinge von Markus Burger immer besser in die Partie, zur Halbzeit führten die Bregenzer bereits mit 19:16.