Sieg und Remis für Ländle-Auswahl im Nachwuchs

Ein Sieg und ein Remis erreichten die Vorarlberger Burschen und Mädchen der Unter-14-Jährigen in der Bundesländermeisterschaft in Kärnten.

In der vierten Runde der Bundesländermeisterschaften am Samstag, den 3.11.2018, konnte die U14 Buben-Auswahl ihre spielerische und läuferische Überlegenheit unter sehr guten Bedingungen gegen ihre Alterskollegen in Kärnten leider nicht in einen Sieg verwandeln.

Die Mannschaft um den starken Kapitän Filip Milojevic begann sofort sehr druckvoll und konnte früh durch ein sehr schön herausgespieltes Tor vom „Rankler“ Osas bereits in der 5. Minute in Führung gehen. Die Verteidigung um Jan Weixelbaumer stand sicher und die Mannschaft zeigte schönen Offensivfußball. Man kombinierte munter weiter und erabeitet sich zahlreiche Torchancen, die man allerdings leichtfertig vergab. Nach einer Ecke für die Vorarlberger in der 21. Minute schalteten die Kärntner schnell um und überlupften, unterstützt durch eine Unachtsamkeit in der Verteidigung der Vorarlberger, den rauseilenden Goalie Vonach, zum 1:1 Ausgleich. Die jungen Vorarlberger waren aber nur kurz geschockt und nahmen das Zepter wieder in die Hand. Die Jungs liefen, kombinierten und erarbeiteten sich weitere Torchancen, die man vergab. So musste man sich trotz sehr guter Leistung mit dem Unetschieden zufrieden geben.