Sieg und Niederlage zum Saisonauftakt

Die Wolfurt Walkers feierten gleich am ersten Wochenende der neuen Saison einen souveränen Heimerfolg.

Wolfurt. Nach dem Abstieg aus der Schweizer Nationalliga B starten die Inlinecracks der Wolfurt Walkers in diesem Jahr mit einem jungen Team in der 1. Liga und feierten am vergangenen Wochenende einen erfolgreichen Auftakt.

Aufholjagd wurde nicht belohnt

Im ersten Spiel der neuen Saison ging es für das junge Wolfurter Team am Samstag Nachmittag in den Kanton Aargau nach Zofingen. Die Gastgeber zeigten gleich von Beginn eine starke Leistung und führten nach elf Minuten bereits mit 3:0. Die Walkers fanden in dieser Phase keinen Rhythmus, während die Panthers Chance um Chance eiskalt ausnutzten. So endete das erste Drittel mit einem klaren 0:5-Rückstand für die Wolfurter Cracks und das Spiel schien entschieden. Doch im Mitteldrittel zeigten die Walkers ein völlig anderes Gesicht. Ein Doppelpack von Dominic Grabher weckte bei den Walkers den Kampfgeist und verkürzte den Rückstand auf 2:5. Im Schlussabschnitt wurde es dann nochmals spannend. Erst verkürzten die Vorarlberger auf einen Zwei-Tore-Rückstand, ehe die Panthers aus Zofingen in der Schlussphase nochmals auf 8:5 davon zogen. Tobias Metzler-Wagner und Lukas Schuler verkürzten nochmals, zu spät, am Ende musste sich die Wolfurter im ersten Saisonspiel in Zofingen knapp mit 7:8 geschlagen geben.

Voller Erfolg zum Heimdebüt