Sieg und Niederlage zum Saisonabschluss

Auch für die Youngsters der Rheintal Bulldogs ging am vergangenen Wochenende die Saison in der Schweizer Meisterschaft zu Ende.

Dornbirn. Die beiden U15-Teams der Rheintal Bulldogs mussten am letzten Spieltag in der Schweizer Meisterschaft nochmals reisen. Während das Top-Team in Urdorf einen vollen Erfolg einfahren konnte, setzte es für das A-Team der Bulldogs in Glarus eine Niederlage.