Sieg und Niederlage für Wildcats

Mit einem Doppelwochenende ging es auch für die Eishockey-Damen des EHC Lustenau zurück in den Ligaalltag.

Nach über zwei Monaten coronabedingter Ligapause ging es für die Ländle-Hockey-Ladies am Samstag voll motiviert zum ersten Spiel nach Ferlach. Die Vorarlberger Damen von Beginn mit einem deutlichen Chancenplus und so sorgten Lea Gehrer und Natalie Hämmerle noch im ersten Drittel für die 2:0 Führung der Wildcats. Auch in weiterer Folge waren die Ländle-Damen die spielbestimmende Mannschaft und mit weiteren vier Treffern von Hämmerle, drei weiteren Toren von Gehrer sowie einem Tor von Johanna Schoch setzten sich die Wildcats am Ende klar mit 10:0 durch.

Keine 24 Stunden später ging es für die Wildcats weiter nach Klagenfurt zu den Dragons-Damen. Nach der schnellen Führung der Kärntner netzte Natalie Hämmerle kurzfristig noch zum 1:1 Ausgleich ein, doch in weiterer Folge nutzten die Dragons ihre Chancen eiskalt aus und so mussten sich die Lustenauer Hockey-Ladies am Ende mit 1:4 geschlagen geben. Bereits am kommenden Samstag gibt es für die Lustenauer Hockey-Damen die Möglichkeit zur Wiedergutmachung wenn die Kärntner Damen in der Rheinhalle gastieren. MIMA