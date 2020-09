Sieg und Niederlage für Österreichs Tenniscracks in Paris

Thiem stürmt bei den French Open in die 3. Runde - Rodionov ist draußen.

Die beiden Topfavoriten Rafael Nadal und Dominic Thiem haben bei den French Open ohne große Mühe die dritte Runde erreicht. Der zwölfmalige Paris-Champion Nadal deklassierte den Amerikaner Mackenzie McDonald am Mittwoch mit 6:1, 6:0, 6:3. Der 34 Jahre alte spanische Tennisprofi wurde auf dem Court Philippe Chatrier zu keiner Zeit gefordert und benötigte lediglich 1:40 Stunden für das Weiterkommen.

Qualifikant Rodionov in 2. Paris-Runde out

Fast zeitgleich kam für Jurij Rodionov das Aus. Der 21-jährige Qualifikant aus Niederösterreich musste sich am Mittwoch in der zweiten Runde in Paris nach hartem Kampf und 2:49 Stunden dem Slowaken Norbert Gombos mit 2:6,6:2,6:7(4),4:6 beugen. Rodionov hatte sich erstmals für ein Major-Turnier qualifiziert.