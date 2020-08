Sieg und Niederlage für Admira´s U16

Die Vorbereitungen auf die neue Saison gehen auch bei den Nachwuchskickern der Admira weiter.

Dornbirn . Am Wochenende ging es im Stadtderby gegen die Altersgenossen des FC Dornbirn und in einem zweiten Spiel gegen das U16 Team des FC Lauterach.

Gegen den Stadtrivalen des FC Dornbirn konnten die Admira-Youngsters dem anfänglichen Druck der Rothosen erfolgreich entgegenhalten und zu Beginn der zweiten Halbzeit sogar mit 1:0 in Führung gehen. Im weiteren Spielverlauf nutzten die Kicker von der Birkenwiese aber kleine Unachtsamkeiten der Admiraner eiskalt aus und drehten das Spiel. Am Ende sicherte sich das U16 Team des FC einen knappen 3:1 Erfolg gegen die Admira.

In einem zweiten Testspiel zur neuen Saison ging es zum FC Lauterach. Dank einer stabilen Abwehr hatten es die gegnerischen Stürmer schwer und so spielten sich die Admira Kicker tolle Chancen heraus, welche sie auch nutzen konnten. Am Ende sicherten sich die „Rohrbächler“ einen 6:1 Erfolg und konnten das Vorbereitungswochenende erfolgreich abschließen. MIMA