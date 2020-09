Sieg, Remis und eine Niederlage für die AKA Teams

Erster voller Erfolg für die heimische Unter-18-Auswahl in Oberösterreich

Nach dem zweiten Spieltag in der ÖFB Nachwuchsmeisterschaft stehen die heimischen Akademie Mannschaften zweimal auf dem vierten (U-18, U-16) und einmal auf dem dritten Tabellenplatz (U-15). Alle drei Vorarlberger Teams haben zumindest einmal in dieser Saison den Platz als Sieger verlassen.

U-18: Erster Saisonsieg für die Schützlinge von Trainer Heinz Fuchsbichler. Beim 1:0-Auswärtserfolg in Oberösterreich gegen die Alterskollegen von LASK Linz Juniors wussten Erkin Yalcin und Co. spielerisch und kämpferisch zu überzeugen und die ersten drei Zähler in dieser Meisterschaft waren hochverdient. Der Lochauer Florian Rusch erzielte schon nach dreizehn Minuten das Goldtor. Drei weitere gute Einschussmöglichkeiten konnten die Ländle-Talente nicht verwerten. Die Oberösterreicher selbst fanden keine nennenswerte Torchance während der gesamten Spielzeit zu.

U-15: Nach dem Schützenfest zum Auftakt gegen Austria Wien erreichten die jüngsten Talente des Landes unter Coach Teddy Pawlowski ein1:1-Remis. Dabei gelang Vorarlberg ein Auftakt nach Maß in Linz. Der Altacher David Prentner erzielte nach drei Minuten schon die Führung. Der Vorsprung hielt aber nur eine Viertelstunde, dann machte LASK Linz den Rückstand durch ein Freistoßtreffer von Luca Botas schon wieder wett. Und wenn man die sehr vielen Chancen nicht in Tore ummünzen kann, klappt es meistens auch nicht zu einem vollen Erfolg. In zwei Spielen vier Punkte und acht Tore geschossen am meisten aller zwölf Klubs.