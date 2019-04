Sieg im Offensivspektakel, aber ein Spieler verloren

Altach Amateure gewinnt gegen Wörgl mit 5:3, Innenverteidiger und Nationalspieler Daniel Holzknecht ausgeschlossen

Das Trainergespann der Profiabteilung Alexander Pastoor und Wolfgang Luisser sowie Sportdirektor Georg Zellhofer waren beim 5:3-Heimsieg der Altach Amateure gegen Wörgl vor allem mit den fünf Kaderspielern Reuf Durakovic, Lars Nussbaumer, Valentino Müller und dem Sturmduo Brian Mwila und Joshua Alexander Gatt über weite Strecken des Offensivspektakel zufrieden. Besonder gefiel Neocoach Alexander Pastoor die erste Hälfte, als die Hausherren mit einem wahren Anfangsfurioso nach 21 Minuten schon mit 3:0 führten. Altach Perspektivspieler Sunday Faleye und die Feldkircher Leihgabe Fabian Unterrainer erzielten für die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler ihr erstes Meisterschaftstor. Brian Mwila mit einem Doppelpack und sein kongenialer Sturmpartner US-Boy Joshua Gatt bauten den Vorsprung kurz nach Wiederbeginn sogar auf 5:1 noch aus. Pech für den zweifachen Torschützen Brian Mwila, ein reguläres Tor fand wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung (29.). Der Wörgler Schlussmann Esmin Hausic half bei zwei Toren der Altacher kräftig mit. Trotz der 5:1-Führung wurde es für die Altacher Fohlentruppe auf dem Nebenplatz der Cashpoint-Arena nochmals knapp, weil Wörgl nochmals auf 5:3 verkürzte. Allerdings mussten die SCRA-Jungspunde fast eine Stunde nach einer krassen Fehlentscheidung des schwachen Unparteiischen mit einem Feldspieler weniger spielen. ÖFB U-18-Nationalspieler Daniel Holzknecht wurde wegen angeblichen Torraub des Feldes verwiesen (33.). In der Schlussphase erzeugten die Tiroler in Überzahl viel Druck nach vorne und Tormann Reuf Durakovic musste bei einigen brenzligen Situationen sein ganzes Können aufbieten. Bei allen drei Gegentreffern war der Ex-Ried Goalie chancenlos. Das Offensivspektakel in der Cashpoint-Arena brachte für Altach den vierten Heimsieg und ein Rangverbesserung auf Platz elf. Am Ostermontag gastiert die Schnellrieder-Truppe beim heimstarken Kufstein und Lars Nussbaumer und Co. erwartet dort eine sehr schwere Aufgabe.