"Sieg Heil": Marco van Basten sorgte für TV-Eklat

Der ehemalige niederländische Fußball-Star Marco van Basten hat mit der Aussage "Sieg Heil" im niederländischen Fernsehen für einen Eklat gesorgt und sich später dafür entschuldigt.

Vor dem Erstliga-Spiel Ajax Amsterdam gegen Heracles Almelo am Samstag wurde Almelos deutscher Trainer Frank Wormuth interviewt.

"Deplatzierter" Scherz

Rassismus-Problem im Fußball

An diesem Wochenende wurde in den beiden höchsten Fußballligen in den Niederlanden eine Schweigeminute gegen Rassismus abgehalten. Die erste Minute nach Anpfiff sollten die Spieler nicht spielen, während auf den Anzeigetafeln eingeblendet wurde: "Rassismus? Dann spielen wir nicht!"