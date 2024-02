Sieg für Dornbirn 1 beim Österreich-Cup Finale 2024 im Radball

Patrick Schnetzer und Stefan Feurstein sicherten sich erneut die Krone beim Österreich-Cup.

Bevor es am Samstag, 2. März bei der Österreichischen Meisterschaft (gleichzeitig erste Runde der WM-Qualifikation), zum Wiedersehen der Top-Radball Mannschaften aus Österreich kommt, starten die Schüler-Teams bereits am kommenden Wochenende in die Saison. Dabei treten am Samstag, 24. Februar insgesamt sieben Nachwuchsteams vom RV Dornbirn bei der Vorarlberger Landesmeisterschaft an. Die erste Runde wird in der Radsporthalle in Hohenems gespielt, Beginn der ersten Gruppe (Schüler C) ist um 08:30 Uhr. (cth)