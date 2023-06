Sieg für die 2c Klasse der Mittelschule

Der vielseitigste Bewerb im Schulsport wurde an der MS Wolfurt ausgetragen.

Schöne Leistungen und sportlichen Zusammenhalt in der Klassengemeinschaft zeigten acht Schulklassen beim Vorarlberger Landesfinale des Vielseitigkeitswettkampfes, der am 20. Juni an der Mittelschule Wolfurt ausgetragen wurde.