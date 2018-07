Siedlungsbegleitung in Wohnanlage Blattur - Kommingerstraße

Im Rahmen des Sonderwohnbauprogrammes wurde in Götzis die Wohnanlage Blattur mit insgesamt 33 Wohnungen errichtet. Wie im Sonderwohnbauprogramm vorgesehen, wurde ein Drittel der Wohnungen an bleibeberechtigte Haushalte vergeben.

Götzis Um eine bestmögliche Integration der bleibeberechtigten Familien und der neuen BewohnerInnen, sowie ein hohes Maß an Akzeptanz in der Wohnanlage bzw. der Götzner Bevölkerung zu gewährleisten und die vielen Angebote der Gemeinde zum Nutzen aller Bewohnerinnen bestmöglich zu vernetzen und zugänglich zu machen, wurde auf Wunsch der Gemeinde, sowie der Wohnbauselbsthilfe ein Siedlungsprojekt installiert, welches die neuen BewohnerInnen im ersten Jahr begleiten wird. Dieses Projekt startete im Jänner 2018 mit dem Bezug der Wohnungen. Die Projektleitung übernahm Sina Escher vom Kolpinghaus in Götzis. Sie wird von der Kompetenzstelle des IFS bei diesem Projekt unterstützt.